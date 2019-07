Literatur



Carys Davies hat sich vor allem mit Short Stories einen Namen gemacht - nun legt die britische Autorin einen späten Debütroman vor und die KritikerInnen sind begeistert. Davies nimmt uns mit insauf die Spuren eines verwitweten Maultierzüchters, der vom Fundliest und sich daraufhin in Begleitung eines kundigen Indianers namens "Alte Frau aus der Fremde" auf die Suche nach den Tieren macht. Seine zehnjährige Tochter Bess bleibt in der Obhut seiner Schwester und mus sich bald den Nachstellungen des aufdringlichen Nachbarn erwehren muss. Eine bizarre Geschichte, deren virtuose Mischung aus realistischem und "verhalten mythischem Tonfall"-Kultur-Kritiker Rainer Moritz gut gefallen hat.-Kritikerin Tanya Lieske lobt die Kühnheit und Poesie dieses gegen den Strich gebürsteten Westerns mit einem. Im feiert Justine Jordan dendes Romans, Märchenhaftigkeit, Überraschungsreichtum und Unmittelbarkeit attestiert Sarah Gilmartin dem Buch in derRomanDörlemann. 280 Seiten. 22 EuroDas Gegenteil vonund, den beiden berühmtesten Vertretern norwegischer, scheint der Held dieses Romans von Dag Solstads zu sein, der im Original bereits vor zwanzig Jahren erschien: Jener Singer nämlich ist ein verschämter Bibliothekar, der,aufgewachsen, am liebsten unbemerkt durchs Leben gehen möchte und selbst nach dem Unfalltod seiner Frau alles daran setzt, die geplante Scheidung zu verheimlichen. Wie Solstad nur winzige Informationen über seinen Helden streut, um ihn davor zu bewahren, vom Leser durchschaut zu werden, findet-Kritiker Michael Opitz faszinierend. Und von der-"" Sprache dieses Romans ist er ohnehin ganz verzaubert. In derhebt Aldo Keel vor allem Solstads gelungene Mischung aus "" hervor und in derkann sich auch Matthias Hannemann dem eigenartigen Sog der "lähmenden Gedankenschleifen" dieses Mannes am Rande des Zusammenbruchs nicht entziehen.RomanRowohlt. 400 Seiten. 24 EuroDie KritikerInnen sprechen derzeit lieber mit Rachel Kushner als über ihren neuen Roman "Ich bin ein Schicksal" - natürlich alle, um zu erfahren, wie es so ist, im amerikanischen. "Ich habe niemanden erschlagen und sitze auch nicht im Gefängnis", hält Kushner denn auch im Gespräch mit dervorbeugend fest. Aber ihr inzwischen dritter Roman handelt genau davon: Kushner nimmt uns mit auf die Spuren von Romy Hall, einer zu zweimal lebenslänglich verurteilten jungen Frau, dieund nun, getrennt von ihrem kleinen Sohn, dieeines kalifornischen Frauengefängnisses kennenlernt. Während Kushner im Interview betont, dass nichts in ihrem Roman erfunden sei, erklärt sie im Gespräch den Reiz, ihren neuen Roman im Gefängnis anzusiedeln: "In meinen Augen ist es einund unserer heutigen Welt. Die Brutalität unserer nahen Zukunft lässt sich hier bereits erahnen."-Kritiker Thomas David offenbart sich in dem Buch denn auch die ganze, Thoreau und Dostojewski kommen ihm während der Lektüre in den Sinn. Vor allem aber bewundert er, wie Kushner die Gesichter von Menschen hinter Mauern bei allem Leidlässt.RomanC. H. Beck Verlag. 304 Seiten. 22 EuroNur die Radiokritiker haben diesen Roman bisher besprochen, dabei klingt die Geschichte, die uns der angolanische Schriftsteller Jose Eduardo Agualusa erzählt,: Agualusas Held, ein frisch geschiedener Journalist, besitzt die Fähigkeit, von Menschen zu träumen, die ihm später begegnen, so auch seine große Liebe, eine Künstlerin, die ihrerseits Träume zu Kunst verarbeitet. Aber das ist natürlich längst nicht alles: Imstaunt eine hingerissene Sieglinde Geisel darüber, wie der Autor "", Realität und Fantasie mixt, von dennach dererzählt und dabei die funkelnde Oberfläche der Träume seiner Helden immer wieder aufreißt. Virtuos erscheint ihr auch, wie Agualusa mittels Briefen, Tagebüchern und Gesprächen weitere Stimmen zu Wort kommen lässt, die politische Gegenwart Angolas einflicht und miterzählt. Auch-Kritikerin Birgit Koß hebt die meisterhafte Verbindung aus Traum und Wirklichkeit hervor und staunt, wie Agualusa trotz der grauenhaften Kriegsepisoden eine Geschichte von "" erzählt. In der Mediathek steht ein Beitrag zum Buch online.RomanPiper Verlag. 336 Seiten. 22 EuroLawrence Osborne wurde vor allem durch seinefür denbekannt. Sein inzwischen zweiter Roman führt uns mit zwei Millionenerbinnen auf die griechische Insel- klingt also nach perfekter Urlaubslektüre! "Was für eineüber die Schattenseiten der menschlichen Seele inmitten der endlosen!", jubelt denn auch Philipp Haibach in derund erkennt sofort den Hintergrund der Geschichte um die beiden Touristinnen, die einen syrischen Flüchtling aufgrund von Macht, Sex, Geld und Sommerträgheit zu einem Verbrechen anstiften. Es handelt sich natürlich um dieaus", weiß Haibach - und findet: Die Übertragung des Stoffes in die Gegenwart funktioniert. Und wie Osborne in diesem Mix auseine "fiebrige Atmosphäre" schafft und das Urteilsvermögen des Lesers immer wieder herausfordert, findet Haibach "fulminant". Instaunt auch Nicolas Freund, wie herrlich langsam Osborne denin ihren endlosen Sommerferien schildert und dabei fast nebenbei über das hermetische Innen der westlichen Welt philosophiert. Und imbewundert Peter Henning vor allem, wie gnadenlos und mitreißend Osborne die Themen Amoral und Schuld in seinemi verhandelt.Die Generation des Großen OktobersSuhrkamp Verlag. 336 Seiten. 25 EuroMit großem Interesse hat-Rezensentin Kerstin Holm diesen essayistischen Text des russischen Philosophen Michail Ryklin gelesen, der diemittels zweier Zeitzeugen heranzoomt. Die Kritikerin folgt dem Großvater und Großonkel des Autors, Nikolai und Sergej Tschaplin, zwei "bolschewistischen Fanatikern", die bald von den Tschekisten verhaftet und durch Folter zu falschen Geständnissen gezwungen wurden. Am Ende wurden beide erschossen.-Kritiker Andreas Breitenstein nimmt Ryklins Buch zum Anlass für einen breiteren Essay über die, gegen die Ryklin aus radikal persönlicher Sicht einen wichtigen Akzent setze. Die Aufarbeitung ist komplizierter als bei den Nazis, so Breitenstein, weil es im Stalinismus eben nicht nur Opfer und Täter gab, sondern sehr oft Menschen, die beides waren.-Kritiker Stephan Wackwitz nimmt aus der Lektüre vor allem mit, dass gerade auch indie Gefahr solcher "", wie sie Ryklins Verwandte durchleben mussten, nicht vorüber ist.Gegenwart und Zukunft unserer WeltRowohlt. 352 Seiten. 22 Euro.In derhat sich Herfried Münkler höchstselbst zu einer essayistischen Besprechung bitten lassen, und er hat dieses Buch, das seinen geopolitischen Neigungen sicher entgegenkommt, mit großen Gewinn gelesen. Die Seidenstraße sei nicht nur eine Handelsroute, sondern ein gigantisches politisches Projekt, so Münkler. Ob eine solche- die sich im übrigen nicht auf die Seestraßen bezieht - ausreichen wird, um die Welt politisch zu dominieren, lässt Frankopan laut Münkler offen. Sein Verdienst bestehe darin,zu stellen. "Vor noch nicht allzu langer Zeit bedeutete Globalisierung vor allem, dass westliche Unternehmen in Asien investieren. Heute fließt Geld oft in die andere Richtung", schreibt Alexander Wulfers auf den Wirtschaftsseiten der. Und zeigt mit einem traurigen Beispiel, wie sich Kalkül und Irrationalität bei den Chinesen verbinden: "Weil in China diegilt, ist die Nachfrage nach den Tieren stark gestiegen auch andernorts. In Tadschikistan vervierfachte sich der Eselpreis, auch in Afrika stieg er stark an." Wulfers notiert auch, dass der in Oxford lehrende Frankopan die politische Kehrseite dieses Prozesse zwar thematisiert - aber offenbar in, wenn nicht Indifferenz. Den Europäern rät er, so Wulfers, zu mehr Investition in Forschung. Klingt schon fast, als sei der Zug abgefahren.Geschichten und Geschichte der großen Aufgabe unserer GegenwartAntje Kunstmann Verlag. 240 Seiten. 22 EuroDer Ethnologe Hans-Jürgen Heinrichs, den Marko Martin imvor allem für seine "Bleiwüsten-Essays in der Zeitschriftschätzt, erläutert ihm hier überraschend "" und im Rekurs auf Reisende wie Albert Camus, Sigmund Freud, Bruce Chatwin, Hubert Fichte oder Ilija Trojanow, weshalbmeist negativkonnotiert ist oder wie sich unterschiedliche Gesellschaften mit diesemauseinandersetzen: So liest der Kritiker hier von afrikanische Riten, die in Maskentänzen die Fremdheitserfahrung durchspielen. Dass der Autor das alles ganz unmoralisierend vorträgt, macht den Band für Martin noch inspirierender, auch wenn er sich ein paar weitere Ausführungen zum Thema Antisemitismus und Flüchtlinge oder Diversity gewünscht hätte. In derhebt Ronald Düker vor allem die persönlichen, "ebenso aktuellen wie aus der Zeit gefallenen" Anekdoten Heinrichs' hervor: Wenn ihm der Autor eigene Fehltritten in Teheran und Mali bei der Begegnung mit fremden Kulturen schildert, dabei von "" erzählt, wo heute immer "frostiger" gesprochen werde, packt Düker die Wehmut. Im MDR-Kultur bespricht Holger Heimann das Buch.Zur Rhetorik der parlamentarischen RechtenReclam Verlag. 60 Seiten. 6 EuroAls Ergänzung zu Heinrichs empfiehlt sich vielleicht noch dieses Büchlein des Literaturwissenschaftlers Heinrich Detering. Wenn er den feuchten" durch Nachfragen zerplatzen lässt, muss-Kritiker Jens Bisky jedenfalls schmunzeln. Der Band, der auf einen Vortrag zurückgeht, den Detering auf Einladung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken im November 2018 hielt, ist laut Bisky zudem ein "": Wenn der Autor hier das provokante Gerede von AfDlern wie Gauland, Höcke und von Storch genüsslichund literaturwissenschaftlichen Mitteln aufspießt, dreht und wendet, bis der ganze Unsinn ihrer Selbstermächtigungsversuche deutlich wird, kann Bisky nur heftig zustimmend nicken. In der schrieb Heinrich Detering dazu einen Gastbeitrag zurund im Interview mit derspricht der Autor über deutsche Kultur. Sehr gut besprochen wurde auch Das Volk regiert sich selbst " ( Bestellen ): Verleiht der aktuellen Demokratiedebatte, meint Michael Sommer in derGlanz und GewaltC.H. Beck. 320 Seiten. 24,95 EuroEs ist nicht die einzige Biografie, die zumder Lucrezia Borgia erschienen ist, aber - wenn man-Kritiker Wolfgang Hellmich glauben schenkt - offenbar die empfehlenswerteste: Friederike Hausmann ist Historikerin und Altphilologin und macht sich in ihrer Borgia-Biografie mit vieldaran, mit den Mythen um die Herzogin von Ferrara, unehelichen Papsttochter und vermeintlichen Giftmörderin, die dreimal zwangsverheiratet wurde und im Alter von 39 Jahren bereits acht Kinder zur Welt gebracht hatte, aufzuräumen: Wer Papst Alexander VI. schaden wollte, schoss gegen seine Tochter, informiert Hausmann. Hellmich liest hier etwa, dass Giovanni Sforza, dessen Ehe mit Lucrezia wegen seiner Impotenz geschieden wurde, offenbar denin die Welt setzte. Dass die Autorin die Herzogin dennoch nicht "reinwäscht", rechnet ihr Hellmich hoch an. Nicht zuletzt entnimmt er dieserBiografie auch neue Erkenntnisse über Lucrezias sozial-, kulturpolitisches und privates Engagement. Im spricht Hausmann über Lucrezia Borgia.