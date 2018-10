Bücherbrief

Literatur





Lukas Rietzschel

Mit der Faust in die Welt schlagen

Roman

Ullstein Verlag, 320 Seiten. 20 Euro



(Bestellen)



Keine Besprechung, die nicht ohne den Hinweis auskommt, Lukas Rietzschels Debüt sei das Buch zur Stunde. Es ist aber auch eine Punktlandung, die dem erst 24 Jahre alten Autor aus Bautzen mit diesem Roman gelungen ist, in dem er noch vor den Ausschreitungen in Chemnitz und Köthen von zwei Brüdern erzählt, die zwischen Platte, Trost- und Arbeitslosigkeit in der sächsischen Provinz aufwachsen, sich bald der rechtsextremen Truppe um den Dorfnazi Menzel anschließen - bis die Situation bei Ankunft von Flüchtlingen in ihrem Heimatort eskaliert. In der Welt liest Marc Reichwein das Buch nicht zuletzt als Coming-of-Age-Story und angenehm unplakatives, leises Porträt von Menschen hinter Ruinen, das ein ostdeutsches Lebensgefühl einfängt, psychologisch und literarisch stimmig und lebendig. SZ-Kritikerin Marie Schmidt kann bei aller Empathie und "engmaschiger Beschreibungsprosa" allerdings auch nach der Lektüre nicht verstehen, wie aus den Jungs Nazis werden. Kunstvolle Konstruktion, Spannung und Rasanz MDR. Im DlF-Kultur hat Julius Stucke mit dem Autor durch Görlitz gefahren.



Donatella di Pietrantonio

Arminuta

Roman

Antje Kunstmann Verlag. 224 Seiten. 22 Euro



(Bestellen)



Die italienische Autorin Donatella die Pietrantonio erzählt uns in ihrem neuen, bisher vor allem in italienischen Medien besprochenen Roman von einem nur "Arminuta" - "Die Zurückgekommene" gerufenen Mädchen, das von ihren Adoptiveltern ohne nähere Erklärung zur leiblichen, lieblosen Mutter zurückgegeben wird und nicht nur den Wandel vom Einzelkind im Einfamilienhaus zum Arbeiterkind in ärmlichen Verhältnissen und mit zahlreichen Geschwistern erlebt, sondern auch einen doppelten Mutterverlust verkraften muss. Als "schmerzhaft schöne Poesie" bezeichnet FAZ-Kritikerin Wiebke Porombka den Roman, vor allem bewundert sie, wie die Autorin Sprachlosigkeit und "emotionale Not" ihrer Heldin in einzelnen Szenen konzentriert. Dass Zeit und Ort der Handlung unbekannt bleiben, macht den Roman für Porombka umso eingehender. Im hr2-Kultur Prekariat. Sie hebt zudem die glänzende Übersetzung von Maja Pflug hervor. Außerdem lesenswert: Elena Ferrantes neu ins Deutsche übertragener Debütroman Zeit empfohlen wird.



Stephan Thome

Gott der Barbaren

Roman

Suhrkamp. 719 Seiten. 25 Euro



(Bestellen)



Maggie Nelson Maggie Nelson

Bluets

Hanser Berlin. 112 Seiten. 17 Euro



(Bestellen)



Die amerikanische Dichterin und Essayistin Maggie Nelson wurde hierzulande vergangenes Jahr bekannt, als ihr autobiografischer, feministischer Text "Die Argonauten" auf Deutsch erschien. Auch ihren zweiten, von Jan Wilm ins Deutsche übertragenen und aus 240 lose verbundenen Prosastücken bestehenden Text "Bluets" haben die KritikerInnen begeistert aufgenommen: Poetisch intensiv und seltsam schön findet es NZZ-Kritikerin Andrea Köhler, wenn Nelson in einer Mischung aus "philosophischer Reflexion, privater Beichte, Poesie und Pornografie" alle Nuancen des Blauen ertastet, mit Künstlern wie Joni Mitchell, Billie Holiday, Leonard Cohen oder Yves Klein seiner Verwendung in Kunst, Literatur und Film nachspürt. Im Dlf-Kultur preist Meike Fessmann das Buch als "Kleinod für Liebhaber des seltsamen Glücksversprechens der Farbe Blau", in dem sie auch lernt, wie sich Pythagoras, Euklid, Epikur und Platon das Sehen vorstellten oder dass die typische Indigo-Färbung durch Oxidation entsteht. Im rbb-Kulturradio schwärmt Claudia Ingenhoven von dem Buch. In der FAZ empfiehlt Hannes Hintermeier außerdem Patrick Batys Geschichte traditioneller Farben und Pigmente "Die Natur der Farben".

Ursula Krechel

Geisterbahn

Roman

Jung und Jung Verlag. Salzburg. 650 Seiten. 30 Euro



(Bestellen)



Mit "Geisterbahn" schließt Ursula Krechel ihre Romantrilogie zur deutschen Kriegs- und Nachkriegsvergangenheit ab - und erntet hymnische Besprechungen. "Wuchtig, grausam und soghaft" nennt Zeit-Kritikerin Ingeborg Harms das Werk, in dem Krechel über ein Jahrhundert hinweg von einer Sinti-Familie erzählt, die am Nazi-Terror zerbricht: Auf der Grundlage umfangreicher Quellenrecherche berichtet sie am Beispiel der Schaustellerfamilie Dorn nicht nur von Sterilisation, Verschleppung, KZ und Zwangsarbeit, sondern auch vom Aufeinandertreffen der ehemaligen Täter und Opfer im Nachkriegs-Trier, resümiert Harms, die neben Krechels Gespür für Details, etwa die Schilderungen des "sinnlichen" Kirmesalltags, auch das Einfühlungsvermögen der Autorin für ihre Figuren bewundert. Als "hochverdichtete Prosa, die in Rhythmusgefühl und Sprachgewalt die Lyrikerin Ursula Krechel erkennen lässt", lobt auch FAZ-Kritiker Andreas Platthaus den Roman, dessen Figurenfülle ihm allerdings einige Anstrengung abverlangt. Und im DlF-Kultur bewundert Maike Albath, wie Krechel nicht zuletzt das immer noch aktuelle Rumoren der Vergangenheit erkennen lässt. Albaths Buchkritik steht als Podcast in der ARD-Mediathek

Sachbuch





Yavuz Baydar

Die Hoffnung stirbt am Bosporus

Wie die Türkei Demokratie und Hoffnung verspielt

Droemer Knaur Verlag. 256 Seiten. 19,99 Euro



(Bestellen)



Der türkische Putsch 2016 und vor allem die darauf folgende Repression haben zumindest einen Vorteil: Sie haben in Deutschland einige brillante Journalisten bekannt gemacht. Die großartige Kolumne von Bülent Mümay in der FAZ wäre zu nennen, dann natürlich der bekannte Journalist Can Dündar und eben auch Yavuz Baydar. Für nicht türkische Leser besonders instruktiv ist, dass sich Baydar nicht auf den Aufstieg Tayyip Erdogans und seine Mutation zum Autokraten beschränkt, sondern dass er ihn in den historischen Kontext seit den sechziger Jahren stellt, schreibt Daniel Steinvorth in der NZZ: Auch die Kemalisten, so Steinvorth, kriegen gehörig ihr Fett ab. Hinzukommen weitere Faktoren wie die Militärs und die Korruption im Land. Auch Rainer Hermann ist in der FAZ höchst beeindruckt - und dies, weil Baydar neben den großen Linien die einzelnen Schicksale nicht vergisst. Einen besseren Blick auf die jüngste Geschichte der Türkei wird man zur Zeit also nicht so leicht finden.

Jana Hensel und Wolfgang Engler

Wer wir sind

Die Erfahrung, ostdeutsch zu sein

Aufbau Verlag. 288 Seiten. 20 Euro



(Bestellen)



Was ist los im Osten? Die Autorin Jana Hensel, geboren 1976 in Leipzig und der Soziologe und Ex-"Ernst-Busch"-Rektor Wolfgang Engler, geboren 1952 in Dresden, suchen in diesem Gesprächsband nach Antworten. Dass es dabei ordentlich zur Sache geht, wenn die beiden über AfD, Pegida, Rechtspopulismus, Alltagsrassismus, Nachwendeerfahrungen und ihre unterschiedlichen Lebensläufe streiten, gefällt den KritikerInnen gut, ganz gleich wessen Meinung sie nun teilen. Wenn Hensel die AfD als "Emanzipationsbewegung von rechts" bezeichnet oder Engler identitätspolitische Fragen im linken Diskurs kritisiert, spürt SZ-Kritiker Jens Bisky frischen Wind in der Debatte und hebt hervor, dass beide den scharfen Gegenwind vom Gegenüber aushalten, im Gespräch bleiben und Positionen überdenken. FR-Kritiker Dirk Pilz tut sich ein wenig schwer, wenn Engler den strukturellen Rassismus in der DDR negiert oder mitunter zum Klischee neigt - als Grundlage für fruchtbare Diskussion empfiehlt er das Buch aber gern. Im MDR-Kultur dankt Matthias Schmidt den Autoren für harte Fakten und den Verzicht auf Populismus und wünscht ihnen viele westdeutsche Leser. Im Dlf-Kultur erklären Hensel und Engler im Gespräch mit Christian Rabhansl über die ostdeutsche Gesellschaft seit der Wende.



Bertolt Brecht

Eine Biografie

Suhrkamp. 1030 Seiten. 58 Euro



(Bestellen)



Yuri Slezkine

Das Haus der Regierung

Eine Saga der Russischen Revolution

Carl Hanser. 1344 Seiten. 49 Euro.



(Bestellen)



am Ende scheitern ließen. Für beide Kritiker bleibt Slezkines monumentale Saga dennoch eine "ebenso faszinierende wie fordernde Lektüre".



Stuart Hall

Das Verhängnisvolle Dreieck

Rasse, Ethnie, Nation

Suhrkamp. 212 Seiten. 28 Euro



(Bestellen)



Stuart Hall gilt als einer der Begründer des heute allgegenwärtigen Genres der "cultural studies". Seine posthum veröffentlichten Überlegungen zu "Rasse Ethnie Nation" haben große Aktualität: "Der Begriff der 'Rasse' hat nichts mit biologischen Fakten zu tun, sondern ist ein kulturelles Konstrukt. Es stabilisiert weiße Überlegenheitsideologie, indem es die Existenz eines 'Anderen', 'Fremden' und 'Minderwertigen' behauptet", schreibt Susanne Billig bei DlF-Kultur und beleuchtet damit zunächst die simple Seite des Problems. Ob Hall dann auch die komplexe Seite des Problems - dass sich auch die Angehörigen des Minderheiten und "Linke" selbst positiv auf die Kategorie "Rasse" oder Ethnie beziehen -, lässt Billig allerdings offen. Hall verschraubt "sich leider oft in eine linguistische und soziologische Fachsprache", bedauert Billig, die das Buch dennoch wegweisend findet. Ähnlich sieht es in der Zeit der bekannte Afrikanist Andreas Eckert, der vor allem Halls Vorschlag, Identitätspolitik durch die Frage zu ersetzen, zu wem wir werden können, höchst bedenkenswert findet.

