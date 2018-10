Buchautor

Stephen Smith

Stephen Smith, geboren 1956 in Connecticut, USA, studierte in Berlin und Paris. Er war mehrere Jahre Korrespondent in West- und Zentralafrika, bei der Libération verantwortlich für die Afrika-Berichterstattung und schließlich stellvertretender Auslandschef von Le Monde in Paris. Seit 2007 unterrichtet er African Studies an der Duke University in North Carolina.