Buchautor

Melissa Scrivner Love

Melissa Scrivner Love ist die Tochter eines Polizisten und einer Gerichtsstenographin. Sie studierte Englische Literatur an der New York University und zog danach nach Los Angeles. Sie arbeitete für eine Reihe von Fernsehserien, darunter "Life" und "CSI Miami" und lebt in Los Angeles.