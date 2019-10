Buchautor

Mareike Nieberding

Mareike Nieberding, geboren 1987 in Steinfeld bei Oldenburg, ist eine deutsche Journalistin, Autorin und Aktivistin. Sie arbeitet als Redakteurin für das SZ-Magazin. Nieberding studierte sie in Berlin und Paris Deutsche Philologie und Publizistik. Anschließend wurde sie an der Deutschen Journalistenschule in München zur Redakteurin ausgebildet.