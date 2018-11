Buchautor

Jan Gerber

Jan Gerber ist promovierter Politikwissenschaftler und habilitierter Historiker. Er lehrt an der Universität Leipzig und ist Leitender Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur - Simon Dubnow. Zuletzt erschien von ihm "Ein Prozess in Prag - Das Volk gegen Rudolf Slánský und Genossen".