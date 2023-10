Heute in Radio+TV

Die Radiotipps für Freitag, den 13.10.2023

ausgewählt von Henry Kozok

Werke von Gadenstätter,Iannotta, Lim, GanderVom 7. Oktober in der Helmut Listhalle in Graz in 5.1 Surround Sound)

Werke von Kurtág, Ruzicka, PintscherNils Mönkemeyer: Viola; NDR Elbphilharmonie OrchesterLtg.: Matthias Pintscher; Live aus der Elbphilharmonie

Mit Babette Michel

Die in London lebende multidisziplinäre Künstlerin, Saxofonistin und Produzentin Laura Misch begann 2021 mit Kompositionsexperimenten im Freien, u.a. arbeitete sie mit dem Ingenieur Andrea Adriano zusammen, um ein tragbares Rig mit Vorverstärker, Looper und modularen Effekten zu einem Gürtel zu bauen. Mit Manuela Krause.

Von Rosa Hannah Ziegler Regie: die AutorinProduktion: Deutschlandfunk 2023

Komposition: Helga Pogatschar Regie: Helga Pogatschar BR 2014

(Aufzeichnung vom 21. September 2023 im Literaturhaus Stuttgart)

TV-Tipp

- Das war nicht mehr ich Fernsehfilm 2022 | arte - Nackt über Berlin (1/6) Der Mond ist aufgegangen | Das Erste