Aufbau Verlag, Berlin 2023

ISBN 9783351042103, Gebunden, 220 Seiten, 22,00 EUR



Aus dem Amerikanischen von Eva Kemper. Ein Mann mittleren Alters kehrt nach Jahren in den USA in sein Heimatland in Afrika zurück. Als er dort ankommt, erkennt er niemanden wieder, alles scheint seltsam…