Edition Nautilus, Hamburg 2023

ISBN 9783960543244, Gebunden, 160 Seiten, 22,00 EUR



Afrik - so rufen sie ihn, der zurückgezogen in einer Hütte oberhalb von Pfaffenweiler lebt. Das badische Weindorf hatte in Zeiten von Missernten und Hungerkrisen gehofft, seine Armen ein für allemal los…