Morio Verlag, Heidelberg 2021

ISBN 9783945424865, Kartoniert, 200 Seiten, 18,00 EUR



Nachdem er sich 2015 in "Ende des Vogelgesangs" seiner Kindheit und Jugend in der Kriegs- und Nachkriegszeit gewidmet hat, treten nun Alter und Tod in Michael Buselmeiers Blick- und Schreibfeld. Dabei…