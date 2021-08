Edition Thanhäuser, Ottensheim an der Donau 2020

ISBN 9783900986308, Gebunden, 96 Seiten, 24,00 EUR



Der Tagliamento ist kein langer Fluss. Er entspringt in den Friulanischen Dolomiten und fließt durch die abfallenden karnischen Alpen in südöstliche Richtung, bis er am Zusammenfluß mit dem Fella nach…