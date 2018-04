Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2018

ISBN 9783737100403, Gebunden, 96 Seiten, 16,00 EUR



Am 1. Mai 1966 gerät ein junger Deutscher aus der hessischen Provinz in einen New Yorker Jazzclub, es spielt der Saxophonist Albert Ayler. Befremdet, beleidigt, beschwingt von der unerhörtesten Musik…