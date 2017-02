Von den Prärien Nordamerikas bis in das Hochland der Anden

Droschl Verlag, Graz 2016

ISBN 9783854209492, Gebunden, 184 Seiten, 20,00 EUR



Mit einem Nachwort von Aleš Šteger. 15 Jahre nach ihrem letzten Gedichtband, "Love after love", bringt sich Ilma Rakusa wieder als Lyrikerin in Erinnerung. "Impressum: Langsames Licht" ist ein in mehrere…