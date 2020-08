Literatur

Thorsten Nagelschmidt

Ulrike Almut Sandig

Jhumpa Lahiri

Zsofia Ban

Nicolas Mathieu

Sachbuch

Roberto Calasso

Der Himmlische Jäger



Norman Davies

Fred Pearce

Donatella Di Cesare

Hubert Wolf

Willkommen zu den besten Büchern des Monats! Sie wissen ja: Wenn Sie Ihre Bücher in unserem Buchladen bestellen, ist das nicht nur bequem für Sie, sondern auch hilfreich für den, der eine Provision bekommt.Den Bücherbrief in seiner vollen Pracht können Sie auch perbetrachten. Dazu müssen Sie sich hier anmelden. Weiterempfehlen können Sie ihn natürlich auch.Weitere Anregungen finden Sie in in "Vom Nachttisch geräumt" , der "Tagtigall" , dem "Fotolot" , in der "Mord und Ratschlag" , in unseren Büchern der Saison, den Notizen zu den jüngstenund in den älteren Bücherbriefen RomanS. Fischer Verlag. 336 Seiten. 22 EuroBerlin-Romane gibt es zur Genüge. Aber Thorsten Nagelschmidts "Arbeit" scheint trotzdem lesenswert. Wenn der Musiker, Künstler und Autor hier in einzelnen Episoden an der Seite eines kauzigen Taxifahrers durch einebraust, auf Dealer, Raver, Türsteher und andere Nachteulen ebenso trifft wie auf Krankenschwestern, Streifenpolizisten oder Späti-Besitzer, denkt-Kritiker Patrick Bauer nicht nur wehmütig an Berliner Party-Nächte vor Corona zurück, sondern bewundert auch dieder vielen unterschiedlichen Tonlagen, die der Autor für ihn deutlich hörbar der Wirklichkeit abgelauscht hat. Ein kluges, witziges,, findet er. "Atemberaubend gegenwärtig" nennt Judit von Sternburg in derden Roman, der ihr von den Feierwütigen vor allem aus Sicht der Arbeitenden erzählt. Und imverrät uns Elke Schlinsog, dass Nagelschmidt seine Porträts der Menschen, die über den Rand hinaus träumen und sich zugleich immer wieder selbst torpedieren, aus vielen Gesprächen gewonnen hat. "Etwas Dokumentarisches und gleichzeitigzeichnet diesen spannendenaus", schreibt imAnna Hartwich. Im Interview mit Tobi Müller spricht der Autor über die dunkle Seite der Berliner Nächte.RomanSchöffling und Co. Verlag. 240 Seiten. 22 EuroKein leichtes Thema packt die Lyrikerin Ulrike Almut Sandig in ihrem Debütroman an: Sie erzählt uns von Gewalt in all ihren Facetten, vom, von faschistischer und von staatlicher Gewalt, aber auch von Gewalt gegen die Natur. Und dennoch lieben die KritikerInnen den Roman: Für den-Rezensenten Andreas Platthaus ist es vor allem Sandigs schöneund die Abgründigkeit, die ihn ganz in einen "Wirbel" ziehen: Sandig erzählt sound andeutungsreich, dass es schockierend genug wirkt, auch wenn oberflächlich wenig geschieht, lobt er. Für-Kritiker Carsten Otte ist der Roman ein, eine Analyse familiärer Gewalt, ihrer Allgegenwärtigkeit und ihrer Wiederkehr. Literarischerzählt, bleibt der Kritiker schockiert, aufgerüttelt und nachhaltig beeindruckt zurück. Nur in dervermisst Kristina Maidt-Zinke die sprachlichen Experimente der Lyrikerin, wenngleich sie bewundert, wie anschaulich Sandig etwa von einem Neonazi erzählt, der in Südfrankreich als Au-pair arbeitet.RomanRowohlt Verlag. 160 Seiten. 20 EuroKaum eine Rezensentin vermag zu sagen, wovon die in den USA aufgewachsene und in Italien lebende Autorin Jhumpa Lahiri genau erzählt. Derdes Romans erliegen sie dennoch: Lahiri folgt in kurzen Episoden einer weder besonders glücklichen noch unglücklichen alleinstehenden Literaturwissenschaftlerin, die ein Stipendium in eine italienische Unistadt führt. Deren öder Alltag zermürbt sie langsam, ohne, dass sie es direkt spürt, bis sie irgendwann eine lebensverändernde Entscheidung trifft, erzählt Katharina Granzin, in größtem Leseglück schwelgend, in der: Lahiris, ihre Beobachtungsgabe und Akribie in Kombination mit denim Text, beflügeln die Fantasie der Kritikerin. Imspürt auch Maike Albath das, das den Leser durch die Geschichte und die zerwühlte Gefühlswelt der Heldin treibt. Die Episoden, die vom Fremdsein und von Entwurzelung erzählen, von Begegnungen, Beziehungen und Wahrnehmungen, beeindrucken Julia Frisé immit ihrer "".-Kritikerin Mara Delius fühlt sich an Antonioni erinnert.ErzählungenSuhrkamp Verlag. 173 Seiten. 22 EuroZsofia Ban wuchs als Tochter von Holocaust-Überlebenden in Brasilien und Ungarn auf. Nicht nur, weil einige Erzählungen dieses Bandes in den beiden Ländern spielen, meint-Kritikerin Meike Feßmann den biografischen Hintergrund der Autorin in den Texten zu erkennen: In den zwischen Bedrohung und Rettung "balancierenden", oft realistischen, manchmalsind auch immer die Themen Antisemitismus undvernehmbar sind, meint sie und lobt zugleich Trockenheit,der Texte. In derist auch Judith von Sternburg ganz hingerissen von den sprachlich wie inhaltlich überraschenden und experimentierfreudigen Erzählungen der Autorin, die immer wieder mit Leseerwartungen spiele: Hier schreibt eineund Sprachkünstlerin, die glücklicherweise mit Terezia Mora von einer ebensolchen übersetzt wurde, meint sie. Und wenn-Kritiker Jörg Plath aufundtrifft, liest wie ein alter Ungar zu seiner Jugendliebe nach Rio reist, eine Hure sich vor zwei an Brustkrebs erkrankten Frauen über ihre neuen Brüste freut oder eine Frau sich mit ihrem Aquarium vor der Außenwelt verschanzt, staunt er immer wieder, wie es Ban gelingt, Gegensätzezu verbinden und eine gleichermaßen "emotionale wie rationale Intimität" zu erzeugen. In der empfiehlt auch Andreas Wirthensohn, in den "wilden Erzählkosmos" der Autorin einzutauchen.RomanHanser Berlin. 96 Seiten. 18 EuroErst vor einem Jahr erschien hierzulande Nicolas Mathieus hochgelobter, mit dem Prix Goncourt ausgezeichneter Roman "Wie später ihre Kinder" Bestellen ). Nun legt der deutsche Verlag mit dem schmalen Debütroman des französischen Autors nach - und dieser hält den Erwartungen zumindest der meisten KritikerInnen stand: Abermals führt uns Mathieu in die französische Provinz, hier allerdings an der Seite einer, aber wehrhaften Frau, die sich nach etlichen Enttäuschungen, seelischer Not und Gewalt, wieder in die Abhängigkeit eines Mannes begibt und in die Alkoholsucht abrutscht. WieMathieu das kleine Glück und schäbige Leben seiner Heldin seziert, erscheint Judith von Sternburg psychologisch so glänzend, dass sie das Ganze gern in größerer Breite geschildert bekommen hätte. In derlobt Rose-Maria Gropp die "", die eiskalte wie klare Sprache dieses eleganten und ungeheuerlichen Textes, dessen "" sie lange nicht los wird. Auch die Kritiker inundempfehlen den Roman. Nur-Kritiker Paul Jandl kann die Allerweltstristesse nicht überzeugen: Alles wird hier behauptet, nichts beglaubigt, der Roman sei eine reine Platzpatrone, winkt er ab.Suhrkamp Verlag. 624 Seiten. 38 EuroLiest man Johan Schloemanns Kritik in der, die einzige, die bisher zu diesem Buch überregional erschienen ist, dann möchte man sofort zu Robert Calassos neuem Buch greifen.nennt der Rezensent den Essay des italienischen Universaldenkers, der hier auf über sechshundert Seiten schildert, wie diedenin die zivilisatorische Bredouille brachte: Der Mensch ist nicht als Räuber geboren, er wurde dazu, weil er Raubtiere, seine Feinde, beim Jagen oder Reißen beobachtete, lernt der Kritiker. Gebannt verfolgt er, wie Calasso auch religiöse Riten und Tieropfer alsbegreift, die der Mensch mit der Jagd auf sich genommen hat. Und wenn Calasso den Mythen des Mittelmeerraums und Altindiens nachspürt, sieht Schloeman einen "modern-archaischen" Essayisten am Werk, mit Sinn für, universell und immer auch ein wenig tragisch. Klug, poetisch und doch so leicht, lobt der Kritiker.Eine Weltreise in die GeschichteWBG Theiss. 896 Seiten. 39,95 EuroSchon der Titel klingt vielversprechend: "Ins Unbekannte". Und genau dorthin begibt sich der emeritierte englische Geschichtsprofessor Norman Davies auf seiner "Weltreise in die Geschichte". Er klärt uns auf über den, den römisch-britischen König Marcus Quonimorus, erzählt von französischenoder dem gefährdeten Frankfurter Stadtwald - stets mitreißend, kenntnisreich und mit Gegenwartsbezug, wie Arno Widmann in derversichert. Verschlungen hat er jedes der fünfzehn Kapitel des Buches, immer "angelockt vom Unvertrauten", und dabei ebenso "liebevolle" wie "mörderische" Geschichten entdeckt. Hymnisch besprach beim Erscheinen des englischen Originals auch Sarah Wheeler imdas Buch, in dem sie von der "Marginalisierung indigener Völker" genauso liest, wie vomoder von der Geschichte der Luftfahrt. Dieses Buch ist ein ", Literatur und Reisen", der mit "Exkursen, Detektivarbeit und Humor gewürzt" ist, schwärmt sie.Das Atomzeitalter - Katastrophen, Lügen und was bleibtAntje Kunstmann Verlag. 350 Seiten. 25 EuroEine Reise der ganz anderen Art hat der britische Wissenschaftsjournalist Fred Pearce für dieses Buch unternommen: Pearce nimmt uns mit zu jenen Orten, wo sich die größtenereigneten. Wenn Pearce auf seiner nuklearen Welttour nach Tschernobyl, Fukushima oder Sellafield reist, mit Wissenschaftlern, Ingenieuren, Überlebenden und Ärzten spricht, erkennt Dagmar Röhrich imvor allem die Verlogenheit im Umgang mit der Atomkraft. Gleichermaßenliest auch Susanne Billig imdie Reportage, in der ihr der Autor fesselnd, bewegend, detailtreu und "nervenzerrüttend spannend" verdeutlicht, wie es zu den Unfällen kam: "Menschliches Versagen in grotesken Ausmaßen" eint die Vorfälle, lernt Billig. Vor allem aber lobt sie, dass Pearce auch die Schicksale der "im Stich gelassenen", etwa deroder der Inselbewohner im Pazifik, ins Licht rückt.-Kritiker Christian Schwägerl lernt hier anhand von wissenschaftlichen Quellen auch viel über tatsächliche und nur vorgestellte Effekte der Strahlung. Das Buch möchte er aber eher als Zwischenbericht, denn als Nachruf auf die Atomenergie empfehlen: Letzteres erscheint ihm dann doch zu voreilig.Matthes und Seitz Berlin. 175 Seiten. 22 EuroBrauchte es wirklich die "Schwarzen Hefte" um festzustellen, dass Martin Heidegger Antisemit war? Donatella Di Cesare, so heißt es in ihren Autorenbios, war Vizepräsidentin der Heidegger-Gesellschaft, aus der sie am 3. März 2015, nach der Veröffentlichung der Schwarzen Hefte, ausgetreten ist. In ihrem neuen Band widmet sie sich Corona, aber auch dem, dem die Linke doch eigentlich ihre Existenz verdankt: "Es gibt keine Alternative zur nach den Regeln einesfunktionierenden Welt, lautet das gegenwärtige Dogma", paraphrasiert Gerd Brendel imund lässt sich Anregen von Di Cesare als einer Denkerin weniger des Ortlosen - des- als der Ortlosen, also all jener Philosophen, die von ihr den Ehrentitel der "Nicht-Angehörigkeit" bekommen. Sie lobt sie - allerdings von ihrem sicheren Lehrstuhl in Rom aus - für ihre Negativität, so Brendel, auch Heidegger letztlich, der am Ende nur für die falsche Revolution optiert habe. Positiv auch die Kritik von Ulrich van Loyen im, der mehr auf ihren ursprünglich für dieverfassten Essay zureingeht. Sie entwickle dort einen Begriff der "", mit dem sie eine Vorstellung vom Gemeinwesen kritisiere, "das seinen Mitgliedern Freiheit von Lebensrisiken verspricht". Hm ja, das ist sicher nicht das, was manchen atopischen Denkern vorschwebte. Beate Meierfrankenfeld ist imweniger überzeugt von einem derart schnittigen Radikalimus. Hält sie es etwa mit Habermas' "beflissenen Appell an eine mittelmäßige Rationalität", so eine weitere böse Formulierung Di Cesares?Pius IX. und die Erfindung des Katholizismus im 19. JahrhundertC.H. Beck Verlag. 432 Seiten. 28 EuroVor 150 Jahren ließ sich Papst Pius IX. beim Ersten Vatikanischen Konzil die "Unfehlbarkeit" zuschreiben. "Alles was heute an dieser Institution soist, was soundwirkt, die gesamtealso wurzelt in abenteuerlichen theologischen Winkelzügen, die im 19. Jahrhundert unter Pius IX. ersonnen wurden", schrieb Rudolf Neumaier dazu in der Unser Resümee ). Der Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf zeichnet in seiner Studie denn auch nicht nur den Lebensweg des italienischen Adligen nach, der zum mächtigsten und am längsten amtierenden Papst der Geschichte wurde, sondern legt fesselnd, einleuchtend unddar, weshalb sich Pius IX. sowohl bei seinen Einmischungen in die Politik als auch beim Erlass des Unfehlbarkeitsdogmas für Päpste völlig falsch verhielt und inwiefern diese Fehler noch bis heute verheerende Konsequenzen haben, erklärt Jörg Ernesti in der. Mit so vielhatte der Kritiker bei Wolf nicht gerechnet. In derlobt Rudolf Neumaier auch den "dramaturgischen" Schwung der Studie.