Buchautor

Ute Cohen

Ute Cohen, geboren 1966, studierte Linguistik und Geschichte in Erlangen und Florenz. Berufliche Stationen in amerikanischen Unternehmensberatungen in Düsseldorf und Frankfurt und einer internationalen Organisation in Paris folgten. Freiberuflich konzentrierte sie sich ab 2003 auf Konzeptentwicklung, Kundenkommunikation und Journalismus. Bisher erschienen die Romane "Satans Spielfeld" und "Poor Dogs".Ute Cohen lebt heute mit ihrer Familie in Berlin.