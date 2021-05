Buchautor

Patricia Holland Moritz

Patricia Holland Moritz wurde 1967 in Karl-Marx-Stadt - dem heutigen Chemnitz - geboren. Sie arbeitete in Leipzig als Buchhändlerin, verließ dann die DDR und heuerte in Paris als Speditionskauffrau an. Sie studierte später in Berlin Nordamerikanistik und wurde Bookerin für verschiedene Bands und arbeitet heute für ein großes Berliner Verlagshaus.