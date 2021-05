Buchautor

Nele Stuhler

Nele Stuhler, geboren 1989 in Osterburg (Sachsen-Anhalt), aufgewachsen in Berlin, studierte Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und in Szenisches Schreiben in Graz. Sie arbeitet als Regisseurin und Autorin. Stuhler schreibt alleine oder mit anderen, dann und überhaupt oft für das Theater, wo sie ohnehin viel abhängt, unter anderem am HAU Berlin, an den Sophiensaelen, am Schauspielhaus Wien, am Schauspiel Frankfurt und am Theater Oberhausen.