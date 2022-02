Buchautor

Hadija Haruna-Oelker

Hadija Haruna-Oelker, geboren 1980, ist Politikwissenschaftlerin und lebt und arbeitet als Autorin, Redakteurin und Moderatorin in Frankfurt am Main. Hauptsächlich arbeitet sie für den Hessischen Rundfunk - unter anderem für die Sendung "Der Tag" (hr2 Kultur). Zudem moderiert sie das regelmäßige Format "StreitBar" in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und schreibt eine monatliche Kolumne in der Frankfurter Rundschau. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Jugend und Soziales, Migration und Rassismusforschung.