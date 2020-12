Unberechenbar

Moin-Moin! + allen eine entspannte Feiertagszeit ...

Donnerstag - Sonntag, 24.-27. Dezember 2020

359.-362. Tage des Jahres. 737.789.-93. Tage der Zeitrechnung

Zitat des Tages

"Es mag nicht immer wichtig sein, was man täglich denkt. Aber ungeheuer wichtig ist, was man täglich nicht gedacht hat." (Elias Canetti)



Medienunternehmen

Corona-Bonus für Journalisten

(djv) - Der Deutsche Journalisten-Verband ruft die Medienunternehmen dazu auf, ihren Beschäftigten zum Jahresende einen Bonus auszuzahlen - als Anerkennung für die geleistete journalistische Arbeit in Zeiten der Corona-Pandemie.



Aus der Luft gegriffen

Private Satellitenbetreiber fotografieren aus dem All,

(faz) - was auf der Erde vor sich geht. Innovative Unternehmen nutzen diese Aufnahmen für alles Mögliche, doch wer reguliert sie dabei?



Corona-Krise

Bayern zahlt jetzt für Oktober bis Dezember bis zu 1.180 Euro "Unternehmerlohn"

(djv) - Die Bayerische Staatsregierung hat jetzt ein Soloselbstständigenprogramm aufgesetzt, von dem freie Journalistinnen und Journalisten in der Corona-Krise profitieren können. Sie können bis zu 1.180 Euro für die Monate Oktober bis Dezember 2020 erhalten. Gleichzeitig ist nicht klar, ob es die gleiche Förderung auch ab Januar geben soll. Auf bayern-innovativ infomiert sie wie folgt über den Verfahrensweg:



News für Freie

Deutschlandradio

(djv) - Freienvertretung: Freie können am 14. Januar Wahlausschuss wählen



Trumps "Beautiful"-Dekret

Der Präsident verordnet "schöne" Architektur

(dlfk) - Donald Trump hat per Dekret bestimmt, dass Staatsarchitektur künftig "beautiful" zu sein habe. Bleibt es dabei, würde nur noch "klassizistische Anti-Moderne" gebaut, sagt der Architekturkritiker Nikolaus Bernau.



Die Mehrwertsteuer

Das heimliche Rückgrat der Staatsfinanzen

(dlfk) - Egal, was wir konsumieren, ob Dienstleistungen oder Waren, die Mehrwertsteuer kommt noch zusätzlich oben drauf. Sie ist die wichtigste Ressource zur Finanzierung unseres Gemeinwesens. Aber wie ist sie begründet und wie funktioniert sie?



