Presseschau im Hörfunk

Vom vom 23. Juli 2018, 07:05 Uhr

(dlf) - Dass Mesut Özil die deutsche Nationalmannschaft verlässt, wird in vielen Zeitungen kommentiert. Zudem geht es unter anderem um Hunderte syrische Weißhelme, die mit Hilfe Israels in Sicherheit gebracht wurden.

Weitere Kulturnachrichten

(wdr) + (dra) für den 23.07.2017



Buchcharts - die aktuellen Bestsellerlisten

Die Zeit der Rückkehrer

(bb) - Die meiste Bewegung gibt es in der Belletristik - besonders in den Paperback-Charts. Den höchsten Neueinstieg schafft hier Ulrike Renk mit "Die Zeit der Kraniche" auf Rang 8 (Aufbau). Als Extra bietet boersenblatt.net diese Woche: die Top25 im Segment Spiritualität.





Uwe-Johnson-Preis

Ralf Rothmann erhält Uwe-Johnson-Preis

(brp) Ralf Rothmann erhält den Uwe-Johnson-Preis 2018 für seinen Roman "Der Gott jenes Sommers" (Suhrkamp). Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet am 21. September in der Landesvertretung von Mecklenburg-Vorpommern in Berlin statt.



Eine sehr japanische Situation

Adolf Muschgs Fukushima-Roman

(dlfk) - "Heimkehr nach Fukushima" erzählt die Geschichte einer Reise in die gefährliche Nähe des Unglücksmeilers, in die trügerische Idylle, wo der Tod wartet. Doch "der Tod sitzt nicht nur in Fukushima sondern in jeder Liebe", sagt Muschg im Gespräch.





Otto Waalkes wurde 70

(stuttgarter-nachrichten) - Aus dem Lehrberuf ist nichts geworden Pavel Kohout zum Neunzigsten

(welt) - Intellektueller Wegbereiter des Prager Frühlings

Self-Publishern

Wie werden Dienstleister genutzt? (selfp) - Ergebnisse einer Umfrage unter Self-Publishern: Wie werden Dienstleister genutzt? Ausgebliebende Trendwende

(nzz) - Warum Botho Strauß keinen gesellschaftspolitischen Einfluss hatte

Botho Strauß: Der Fortführer

Der Fortführer

(bgl) - Vom Idioten (idiotes) über den Höhlenbewohner zum "Fortführer" - der Reigen

der reflexiv-aphoristischen, bisweilen zeit- und kulturkritischen Notate von Botho Strauß,

die fast ein eigenes Genre kreieren, geht weiter. Bezeichnenderweise sind diese

drei Bücher in drei verschiedenen Verlagen publiziert worden;

einzig "Oniritti", das kryptischste der drei, ist in Strauß'

Hausverlag Hanser erschienen. von Gregor Keuschnig Auch der Eunuch hat ein Recht auf Vergnügen

(nzz) - Über die Literaturkritik Daniela Strigls





Dieser Brief ist illegal

(sp) -Die inhaftierte Journalistin Zehra Dogan schreibt an Banksy US-Polizistenverband versucht Leseliste zu zensieren

(bb) - "Dem müssen wir Einhalt gebieten"







