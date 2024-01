Aus dem Ukrainischen von Alexander Kratochvil und Maria Weissenböck. Mit der "Geschichte von Uljana", dem zweiten Band des Amadoka-Epos, entführt uns Sofia Andruchowytsch in die 1930er-Jahre, in das galizische…

Kookbooks Verlag, Berlin 2023

ISBN 9783948336202, Gebunden, 160 Seiten, 26,00 EUR



In leichter Sprache. Die Coronapandemie der Jahre 2020ff. lässt sich betrachten als vielleicht "größtes Kontrollexperiment in komparativer Governance in der Geschichte - mit dem Virus als Kontrollvariable"…