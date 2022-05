Jüdischer Verlag, Berlin 2022

ISBN 9783633543120, Gebunden, 1499 Seiten, 58,00 EUR



Herausgegeben von Andreas B. Kilcher und Joanna Nowotny. Die zwischen 1909 und 1938 in Amerika erschienenen Legends of the Jews sind die umfassendste Sammlung traditioneller jüdischer Erzählliteratur…