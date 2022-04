Mord in der Straße des 29. November.

Aus dem Niederländischen von Ferri Leberl. Mit seinem Roman Duczika entführt uns der naturalistische niederländische Schriftsteller und Journalist Herman Heijermans (1864-1924) nach Berlin in einen drückenden…

Suhrkamp Verlag, Berlin 2022

ISBN 9783518471937, Kartoniert, 399 Seiten, 16,95 EUR



Aus dem Englischen von Andrea O'Brien. Zwei Leichen werden in einem Herrenhaus in Dundurn, Ontario, gefunden: Howard Terry und sein Sohn Matthew wurden beide mit zwei Schüssen in die Brust getötet. Unter…