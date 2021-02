dtv, München 2021

ISBN 9783423282673, Gebunden, 304 Seiten, 22,00 EUR



Wenn Nike ihre Wohnung in Berlin-Mitte verlässt, muss sie am Stolperstein ihrer Urgroßmutter vorbei. Nike ist als Jüdin in Ostberlin aufgewachsen, jede Straße trägt Erinnerung, auch schmerzhafte. Als…