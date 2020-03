Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2020

ISBN 9783608964639, Gebunden, 302 Seiten, 22,00 EUR



Die Geschichte über das Leben des rheinländischen Auswanderers Josef Klein, der in New York ins Visier der Weltmächte gerät, leuchtet die Spionagetätigkeiten des Naziregimes in den USA aus und erzählt…