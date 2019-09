Suhrkamp Verlag, Berlin 2019

ISBN 9783518428825, Gebunden, 332 Seiten, 24,00 EUR



Nach Stationen bei der UN in New York und Burundi arbeitet Mira für das Büro der Vereinten Nationen in Genf. Während sie tagsüber Berichte über Krisenregionen und Friedensmaßnahmen schreibt, eilt sie…