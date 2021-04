Buchautor

Tanja Stupar Trifunovic

Tanja Stupar Trifunović, geboren 1977 in Zadar, Jugoslawien, ist eine in Bosnien und Herzegowina lebende Autorin, Dichterin und Chefredakteurin. Tanja Stupar Trifunović wurde 1977 in Zadar, heute Kroatien, geboren. Sie studierte serbische Sprache und Literatur an der Universität Banja Luka. Ihre Dichtungen werden seit 1999 in Anthologien veröffentlicht.