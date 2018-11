Buchautor

Moni Port

Moni Port, geboren 1968 in Bernkastel-Kues, ist eine deutsche Illustratorin, Autorin und Grafikerin. Nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin in Trier studierte sie Kommunikationsdesign an der Fachhochschule in Mainz. Danach war sie Umschlaggestalterin im Frankfurter Eichborn-Verlag. 1999 gründete sie zusammen mit Anke Kuhl und Philip Waechter in Frankfurt am Main die Labor Ateliergemeinschaft. Sie lebt mit ihrem Mann Philip Waechter und Sohn in Frankfurt am Main.