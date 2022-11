Buchautor

Marie Vieux-Chauvet

Marie Vieux-Chauvet, 1916 in Port-au-Prince in Haiti geboren, machte 1933 ihren Abschluss als Grundschullehrerin. Ab 1947 trat sie als Theaterautorin in Erscheinung. Ihr erster Roman "Fille d'Haïti" erschien 1954 und wurde mit dem Prix de l'Alliance Française ausgezeichnet. Es folgten weitere Romane. Unter der Diktatur von François Duvalier musste sie ins amerikanische Exil nach New York, wo sie bis zu ihrem Tod 1973 lebte.