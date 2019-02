Diaphanes Verlag, Zürich 2018

ISBN 9783035800418, Broschiert, 96 Seiten, 10.00 EUR

Aus dem Französischen von Jürgen Ritte. In doppelter Reverenz sowohl an Arthur Schnitzlers "Reigen" wie auch an Harry Mathews' "Die Lust an sich" versetzt Hervé Le Tellier das erotische Karussell in vergnügliche…