Buchautor

Hartwig von Schubert

Hartwig von Schubert, 1954 geboren, studierte Evangelische Theologie in Göttingen, Tübingen, Heidelberg und Kiel. Er war Pastor im Hamburger Bahnhofsviertel St. Georg und Studienleiter an der Evangelischen Akademie Nordelbien in Hamburg und Bad Segeberg. Seit 2004 ist er evangelischer Militärdekan an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg mit den Schwerpunkten Politische und Militärische Ethik.