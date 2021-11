Buchautor

Hans-Ulrich Jörges

Hans-Ulrich Jörges, geboren 1951 in Bad Salzungen/Thüringen, ist Journalist. Nach Stationen bei Reuters und der Süddeutschen Zeitung wechselte er zum Stern, wo er ab 2007 Mitglied der Chefredaktion war. Bekannt wurde er durch seine wöchentlichen Kolumnen und zahlreiche Auftritte in Talkshows. Jörges lebt in Berlin.