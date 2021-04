Buchautor

Asja Bakic

Asja Bakić, geboren 1982, ist eine bosnischkroatische Autorin und Kulturkritikerin. Sie hat bisher einen Gedichtband mit dem Titel "Es kann ein Kaktus sein, solange er sticht" (2009) sowie zwei Kurzgeschichtensammlungen, "Mars" (2015) und "Sweetlust" (2020), veröffentlicht. Ihr viertes Buch "Komm, ich sitze auf deinem Gesicht" (2020) ist eine Sammlung von Essays über Popkultur. Bakić wurde als eine der New Voices from Europe 2017 von Literary Europe Live ausgewählt. Sie lebt in Zagreb.