Carl Überreuter Verlag, Berlin 2023

ISBN 9783764152529, Gebunden, 352 Seiten, 16.00 EUR

Die Zwillinge Elin und Kjell leben in Jorland, einem Land der Vulkane und Geysire, in dem die Winter lang und hart sind. Es herrscht Krieg, und in ihrem Dorf wohnen nur noch Kinder und Alte. Auch Kjell…