Radiotipps für Mittwoch

ausgewählt von Henry KozokWerke von Magnus Lindberg und Johannes BrahmsLawrence Power, Viola; Finnisches Radio-SymphonieorchesterLeitung: Nicholas CollonAufzeichnung vom 28.02.2024Von Ulrich KriestTenor Sonor - der Saxophonist Daniel Erdmann.Eine Sendung von Jumoke Olusanmi. Die Komponistin, Arrangeurin und Altsaxofonistin Cassie Kinoshi ist ehemaliges Mitglied von Kokoroko und veröffentlicht mit ihrem Ensemble "seed." am 22. März ihr neues Philharmonic Jazz Album. In Long Story Short geht es daneben auch um alte Weggefährt*innen wie das Ezra Collective und neue wie die DJ und Produzentin NikNak.

Um ein bekanntes Sprichwort unserem Gegenstand anzupassen: Schönheit liegt im Ohr der Zuhörenden. Was als hübsch empfunden wird und die Herzen erfreut, ist und bleibt doch Ansichtssache. Diesem Phänomen widmet sich die heutige Sendung (um nicht zu sagen: die gesamte Sendereihe): Schön ist hier, was gefällt - der Moderatorin, aber bestimmt nicht nur ihr.Von: Peter Greiner und Willi SachseRegie: Gerlach Fiedler Regieassistenz: Michaela LangeTechnik: Horst Schmerber, Jürgen Kayser Rumpf, Birgit Rumpf, Gabriele Killus NDR 1977Von Noam Brusilovsky und Tobias PurfürstRegie: die Autoren Komposition: Tobias PurfürstLibretto: Noam Brusilovsky Ton und Technik: Nikolaus Löwe und Ulrich HieberProduktion: RBB 2023Jede Menge "Spring vibes" gibt es diesmal in der Tiefenschärfe. Neue House- und Bass-Musik zwischen Hessen, Manchester, Brüssel und Chicago, unter anderem von LeFtO Early Bird, Four Tet und Fossar. Nicht zu vergessen: die extrem talentierte Londoner Saxophonistin Emma Rawicz!"Wie schön Du bist, wie eine Frühlingsblume", singt der kurdische Sänger Mehmet Akbaş mit voller Stimme und Babette Michel stellt Musik zum Nouruz-Fest vor, das von 300 Millionen Menschen auf der Welt zur Tag- und Nachtgleiche im März gefeiert wird. Mit Babette Michel