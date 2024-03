Prozess in Dresden mdr ) - Der rechtsextreme Verlag "Der Schelm" hat jahrelang Tausende Bücher mit Judenhass, Holocaustleugnung und anderen rechtsextremen Inhalten verbreitet, darunter auch Hitlers unkommentierte Ausgabe von "Mein Kampf". Dafür müssen sich nun zwei Männer und eine Frau vor dem Oberlandesgericht Dresden verantworten - unter ihnen ein früherer Leipziger NPD-Stadtrat. dlfk-audio ) - Der Hamburger Pflegedienstleiter Rashid Hamid wird auch schon mal Pflege-Influencer genannt. Regelmäßig postet er Videos von seiner Arbeit mit Patienten und zeigt damit die positiven Seiten einer Branche, die jeden Mitarbeiter brauchen kann.<--- bestellen dlfk ) - Klimaproteste, grüne Energiepolitik und Debatten über feministische und queere Themen führen in einigen männlichen, stark konservativ geprägten Kreisen zu heftigen Gegenreaktionen. Die US-Politologin New Daggett spricht von "Petromaskulinität" stern ) - Über 30 Jahre stand Peter Kloeppel vor der Kamera, jetzt verabschiedet er sich als Moderator. Im stern spricht "Mister News" darüber, was er jetzt vorhat - und warum er manchmal gerne Jan Böhmermann wäre. pte ) - Fast 40 Prozent der Teilnehmer waren bei einem Versuch von Forschern der University of Waterloo nicht in der Lage, echte Fotos von Bildern zu unterscheiden, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) generiert worden waren. Dabei hatten die 260 Teilnehmer alle Zeit der Welt, die Bilder sorgfältig zu betrachten. Und man sagte ihnen, dass sie auf Details wie Finger, Zähne und Augen achten sollten, um echte Fotos von KI-generierten zu unterscheiden. "Aus dem Ergebnis kann man ableiten, dass die Trefferquote noch weit niedriger ist, wenn Menschen Bilder nur flüchtig anschauen, wie es bei Surfen im Internet üblich ist", sagt Forscherin Andreea Pocol.Überblick der taz Talks auf der Buchmesse und im Stream taz ) - Wir sind vor Ort! Auf der Buchmesse Leipzig präsentieren Autor*innen ihre neu veröffentlichten Bücher live im taz Studio. taz )- In Münster streiten Verfassungsschutz und AfD vor Gericht erneut darum, wie rechtsextrem die Partei ist. Die probt schon mal ihre Opferrolle. taz )- AfD, Ost-Wahlen, Habeck, "urbane Eliten" und "Peripherie-Eier": Das taz-FUTURZWEI-Weiterdenken-Gespräch mit der Schriftstellerin Juli Zeh. dlf ) - In Annette Kolbs "Beschwerdebuch" von 1932 treffen Skizzen über das großstädtische Berlin, über Hunde als Haustiere und Gedanken über neue Anglizismen auf Kritik am sich zuspitzenden Faschismus der Weimarer Republik. dlfk ) - Joseph Roths "Das Spinnennetz" von 1923 ist eine fiktive, gesellschaftspolitisch akkurate Täterbiografie über den Aufstieg des deutschen Faschismus. Das Buch sieht die unheilvolle Entwicklung des Nationalsozialismus bis in die 1940er-Jahre vorher.