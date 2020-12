Schlange im Wolfspelz

Dienstag, 1. Dezember 2020." ( Alexander Roda-Roda BUCHHANDELDier Potsdamer Buchhandlung von Carsten Wist wird mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Im Gespräch mit dem Lesart-Magazin berichtet der Buchhändler von dem Glücksgefühl und dem anstehenden Weihnachtsgeschäft.Erst weniger Laufkundschaft, nun wieder Ladenschließungen: Heidelberger Buchhandlungen versuchen mit verstärktem Online-Angebot oder einem Bücher-Lieferservice die Zeit zu überbrücken.VERLAGEDer erste Bericht über die Bezüge nach ethnischer Zugehörigkeit bei Penguin Random House in Großbritannien zeigt: Mitarbeiter ethnischer Minderheiten verdienen weniger als ihre weißen Kollegen.Vielen Verlagen und Autor*innen in Sachsen-Anhalt und Thüringen fehlt es an Umsatz: Veranstaltungen werden ausgesetzt und manche Segmente verkaufen sich nur schlecht. Die Hoffnung auf das nächste Jahr und die Leipziger Buchmesse jedoch bleibt.With the acquisition, Simon & Schuster Canada and Penguin Random House Canada will achieve even greater impact. The concern: worse conditions for other publishers.RECHTLICHES UND POLITIKWith the action #FreeWordsBelarus, writers and translators from around 22 nations are raising awareness of the protests in Belarus.AUSZEICHNUNGEN UND PREISEKulturminister Björn Thümler war in der vergangenen Woche persönlich bei der Buchhandlung Vogel in Reppenstedt, um den Niedersächsischen Buchhandelspreis an Inhaberin Anja Vogel und ihr Team zu überreichen.Der Zukunftsforscher und Campus-Autor Jeremy Rifkin erhält die Ehrenauszeichnung des Deutschen Nachhaltigkeitpreises.118 unabhängige Buchhandlungen, die "geistigen Tankstellen", sind für ihren Einsatz für die Kultur und Leseförderung, ihre innovativen Geschäftsmodelle oder ihr Sortiment ausgezeichnet worden.Aufgrund der Ladenschließungen in Frankreich wurde der Prix Goncourt erst Ende November verliehen. Nun erhielt Hervé Le Tellier den französischen Buchpreis, der mit einem symbolischen Wert von 10 Euro dotiert ist. dlfk-Gespräch mit Michael Maar<--- bestellen