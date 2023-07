Wisława Szymborska, 2009. Foto: Mariusz Kubik, unter CC-Lizenz





Hundert wäre sie heute geworden. Am 2. Juli 1923 wurde sie in Prowent geboren, die Grande Dame der Welt-Poesie. Eine Stimme, die kaum Ihresgleichen hat in ihren Geistesblitzen, ihrem Humor und ihrer Gelassenheit. Die Zeitungen weltweit sind heute voll mit Hommagen und Gedichten. Denn sie sprach zu uns allen, zu den Dichtern, den Ingenieurinnen, den Kellnern wie den Philosophinnen. Und 1957 zu dem Schneemenschen Yeti.beschwört sie ihn und sich und uns. Und später im gleichen Gedicht:dt. Karl DedeciusEin lakonischer Zustandsbericht, verzweifelt, hoffnungsträchtig. Soweit haben wir es LSO gebracht in unserem ach so zivilisierten Europa: Verbrechen, Todesurteile, Shakespeare und die Geige.Was verbindet uns, fragen alle ihre Gedichte. Was verbindet uns in diesen mörderischen Unzeiten, in denen wir leben? Vielleicht die Seele , oder der Schrecken ob eines überraschenden Wiedersehens , oder die glückliche Liebe Schreiben bedeutete ihr: "", so auch in dem Gedichtdt. Karl DedeciusWisława Szymborska starb am 1. 2. 2012 in Krakau, wo sie seit vielen Jahrzehnten lebte.***Rechtzeitig zum hundertsten Geburtstag erschien im Suhrkamp Verlag: "Gesammelte Gedichte" , hg. von Renate Schmidgall, aus dem Polnischen von Karl Dedecius und Renate Schmidgall. Im April bereits erschien im Schöffling Verlag: Marta Kijowska, " Nichts kommt zweimal vor , Wisława Szymborska. Eine Biografie".