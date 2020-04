Foto: Claus Brunner

Aktuell scheint es bei den sogenannten Nischenparfums einzu geben: "French Affair", "Le Chant de Camargue", "Brittany Breeze", "L'Air des Alpes Suisses" oder "Eau Capitale". Duftende Huldigungen an bestimmte, begrenzte Territorien, und von diesen inspiriert, während im Mainstream weiterhin den ultimativen, in allen Winkeln dieser Welt gleichermaßen funktionierenden Formeln nachgejagt wird - mit zumeist recht konturlosen Resultaten. Der kleinste gemeinsame Nenner als natürlicher Feind der Charakteristik.Um sich von dieser olfaktorischen Ödnis abzusetzen, wird im Duftbereich nun also, ein bestimmter Ort, oder auch ein ganzes Land. Häufig begleitet von einem wehmütigen Blick zurück, als innoch der Jasmin blühte, sich in derdie Lavendelfelder erstreckten, und in Paris berühmte Duftlegenden kreiert wurden.Ein Jahrzehnt gerät dabei besonders gerne in den Fokus,. Jene vom Aufbruch der 68er Revolte und der Aids-Zäsur gerahmte Dekade, in der das kreative Potenzial aller Kultur-Bereiche regelrecht entfesselt schien. Diptyque, ein kleiner 1961 gegründeter Pariser Parfumhersteller, hat nun mit "" eine solche Duft-Ode an das Paris der Siebziger, und nebenbeiherausgebracht.Moment, Chypre? Hat nicht vor wenigen Jahren dieser Duftgattung mit ihren so typischen bitter-moosigen, tintenartigen, dabei warmen Facetten das letzte Stündlein geschlagen, als einer seiner Hauptakteure, enttarnt als, mit roter Karte vom Platz flog?Doch, hat es.- beziehungsweiseist nicht mehr. In der EU verboten. Ein neues gibt es zwar, allergenfrei, aber als Fixativ nicht mehr zu gebrauchen und auch die vielen synthetischen Ersatzstoffe überzeugten bisher nur halbwegs. Daher versuchen Parfümeure wie, die "Nase" hinter "Eau Capitale", nun andere, Eichenmoos-freie Wege zu gehen, um das beliebte Genre, modifiziert zwar, aber immerhin, am Leben zu erhalten., von jeher Co-Buddy in Sachen Chypre und mit ähnlichem Duftspektrum, besetzt nun die Leerstelle des fehlenden Mooses gleich mit. Durch fraktionierte Destillation werden dem Rohstoff jeneNuancen entnommen, die einst die berüchtigten Hippie-Patschulis auszeichneten. Übrig bleibt ein dunkles, feucht-holziges Aroma, das zwar nicht identisch duftet, den inkriminierten Moosen aber recht nahe kommt.Eine gleich nach dem Aufsprühen, samtige Rose ist der zweite Hauptakteur des Duftes, akzentuiert von etwas bitterschaliger Bergamotte und der fruchtig-frischen Schärfe des rosa Pfeffers. Bis in die Tiefen des warmen Fonds und in den langen Ausklang hinein reicht der Widerhall dieses. Vor knapp fünfzig Jahren tatsächlich eine sehr beliebte Kombination, für die bis heute zum Beispiel "Aromatics Elixir" und dessen männliches Pendant "Aramis 900" stehen. Umfangreicher orchestrierte Werke zwar, aber in ihrer Grundstruktur recht ähnlich.Auch an einen neueren, allseits heftig beklatschten Duft erinnert mich "Eau Capitale", an"Portrait of a Lady". Dessen Opulenz erreicht der Diptyque-Duft zwar nicht, bleibt dafür aber heller, schlanker und heiterer.Obwohl als Huldigung an die bunte und patschulisatte Flower-Power-Zeit in der Kapitale Paris gedacht, bedient er sich doch einer, die sich durch Transparenz, Minimalismus und sparsame Verwendungauszeichnet. War man früher nicht gar so zimperlich was raumfüllende Präsenz und Verwendung tierischer Sekrete betraf, ist man es heute durchaus.Nein, "Eau Capitale" führt uns nicht in einezurück, wagt keinen Flirt mit körperlichen Ausdünstungen, welcher Art auch immer, sondern bleibt ganz im Hier und Jetzt, will heißen: sittsam. Das mag vielleicht weniger aufregend sein, macht den Duft aber auch tragbarer.Getreu einem Diptyque-Grundsatz ist ergeeignet. Lust auf eine satte, dichte Rose sollte man allerdings mitbringen.Die habe ich, sehr sogar!