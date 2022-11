Hanser Berlin, Berlin 2022

ISBN 9783446273825, Gebunden, 136 Seiten, 22,00 EUR



Aus dem Englischen von Heike Geißler, Sylvia Geist, Björn Kuhligk, Monika Rinck und Ulf Stolterfoht. Ob in Damaskus oder in Berlin, egal in welcher Sprache - Schreiben ist für Sam Zamrik immer schon überlebenswichtig…