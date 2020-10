Carl Hanser Verlag, München 2020

ISBN 9783446267503, Gebunden, 272 Seiten, 23,00 EUR



"My skills never end" steht auf dem T-Shirt eines Arbeiters, der gerade seinen Lohn ausbezahlt bekommt. Am Strand einer karibischen Insel steht der erste Lottomillionär der Schweiz und blickt aufs Meer…