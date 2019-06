Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2019

ISBN 9783499218514, Gebunden, 272 Seiten, 15,00 EUR



Aus dem Englischen von Elga Abramowitz. " Im Frühling 1942 geschehen in El Peso in Kalifornien aufregende Dinge. Es ist zwar Krieg, aber der ist zum Glück weit weg in Europa. Dafür gibt es hier die "Neue…