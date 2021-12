Buchautor

Simon Neuberg

Simon Neuberg, geboren 1961 in Casablanca, ist ein französischer Jiddist. Er wurde an der Universität Paris III als Konferenzdolmetscher ausgebildet und erhielt 1986 seinen Abschluss am École supérieure d'interprètes et de traducteurs. Nach seinen formalen Jiddistikstudien in Trier lehrt er seit 2002 als Professor für Jiddistik an der Universität Trier.