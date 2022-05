Buchautor

Saidiya Hartman

Saidiya Hartman, geboren 1960/61 in New York, ist Professorin an der Columbia University in New York und spezialisiert auf afro-amerikanische Literatur und Kulturgeschichte. 2019 erhielt sie das MacArthur Stipendium. Mit "Wayward Lives, Beautiful Experiments" gewann sie 2019 den National Book Critics Circle Award.