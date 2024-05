Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2024

ISBN 9783462006728, Paperback, 336 Seiten, 20.00 EUR

Giorgia Meloni in Italien, Donald Trump in den USA, die FPÖ in Österreich und nun auch die AfD in Deutschland: Der Aufstieg des Populismus scheint unaufhaltsam - und die bisherigen Gegenstrategien gescheitert.…