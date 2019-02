Buchautor

Hengameh Yaghoobifarah

Hengameh Yaghoobifarah, geboren 1991 in Kiel, ist eine deutsch-iranische Journalistin und Autorin. Yaghoobifarah ist nicht-binär, identifiziert sich also weder als männlich, noch als weiblich. Sie studierte ab 2011 Medienkulturwissenschaft und Skandinavistik an der Universität Freiburg. Seit 2014 lebt Yaghoobifarah in Berlin und arbeitet als Redakteurin für das Missy Magazine. Außerdem schreibt Yaghoobifarah frei für deutschsprachige Medien wie SPEX, an.schläge, sowie für die taz, wo Yaghoobifarah seit 2016 auch die Kolumne Habibitus veröffentlicht.