Buchautor

Helmut Brandstätter

Helmut Brandstätter, geboren 1955 in Wien, studierte Jura an der Universität Wien, dann Post Graduate Studium an der Johns-Hopkins-University in Bologna, 1982 bis 1997 beim ORF in Wien, Bonn und Brüssel als Redakteur, Korrespondent, Hauptabteilungsleiter Politik und Zeitgeschehen und Moderator Report, 1997 bis 2003 Chefredakteur und Geschäftsführer n-tv, Berlin, 2003 bis 2005 Mitgründer und Geschäftsführer PulsTV. 2005 bis 2010 Eigentümer einer Beratungs- und Kommunikationsagentur. 2010 bis 2018 Chefredakteur, 2013 bis 2019 Herausgeber des Kurier.