Buchautor

Erna Sassen

Erna Sassen, 1961 in Beverwijk in den Niederlanden geboren, besuchte die Theaterschool in Amsterdam und spielte in Musicals und Theaterstücken. Ihr erstes Jugendbuch "Das hier ist kein Tagebuch" erschien 2009. Erna Sassen lebt mit ihrer Familie in Haarlem.