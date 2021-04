Curtis Sittenfeld wurde 1975 in Cincinnati geboren und studierte in Stanford Creative Writing. Nach dem Studium zog Curtis Sittenfeld nach Charlotte North Carolina ), wo sie für denschrieb. Dann arbeitete sie für dasMagazin in Boston . Ihre Artikel erschienen unter anderem in der New York Times , der Washington Post und People . 2008 interviewte sie für dasMichelle Obama. Ihr Roman "Die Frau des Präsidenten" (2008) zeichnet ein fiktives Porträt der ehemaligen First Lady Laura Bush.