Buchautor

Demian Lienhard

Demian Lienhard, 1987 in Baden in der Schweiz geboren, promovierte in Klassischer Archäologie und arbeitete danach als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. "Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat" ist sein erster Roman.